Ростов-на-Дону, , 22:23 — REGNUM В Ростове-на-Дону вынесен приговор в отношении 38-летнего мужчины, обвиняемого в избиении трёхлетнего пасынка. Подсудимый признан виновным в истязании и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребёнку. Об этом ИА REGNUM сообщили в донского управлении СКР 9 ноября.

Семейное насилие Иван Шилов © ИА REGNUM

Следователи восстановили картину произошедшего, согласно которой мужчина с ноября по декабрь 2020 года систематически избивал мальчика. В результате побоев ребёнок был доставлен в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой. Ребёнок находится в специализированном детском учреждении.

Злоумышленник был арестован. Суд назначил ему восемь лет колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.