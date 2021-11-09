Стокгольм, , 22:24 — REGNUM Половина поданных Швеции хочет видеть Магдалену Андерссон новым премьер-министром страны. Об этом свидетельствуют данные опроса Novus, опубликованные 9 ноября телеканалом SVT.

Флаг Швеции Pixabay.com

Кандидатура Андерссон наиболее популярна среди избирателей, голосующих за «Левых», но ее также поддерживает большинство сторонников «Центристов».

В ходе опроса, проведенного в период с 4 по 9 ноября, были опрошены 1080 граждан Швеции. 50% поддержали Магдалену Андерссон в качестве нового премьер-министра. 40% респондентов хотят видеть на посту премьер-министра Швеции лидера «Умеренных» Ульфа Кристерссона. Оставшиеся 10% со своим претендентом не определились.

Подавляющее большинство сторонников «Социал-демократов», «Левых» и «Зеленых» заявили, что они предпочли бы, чтобы преемницей Лёвена стала Магдалена Андерссон.

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