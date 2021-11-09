Ростов-на-Дону, , 22:17 — REGNUM Ростовский зоопарк предложил горожанам выбрать имена для двух самок северных кенгуру — редкого вида для российских зоопарков. Об этом сообщается на странице зверинца в Instagram.

Кенгуру (сс) sipa

«В настоящее время северные серые кенгуру есть только в двух зоопарках России: Ростовском и Новосибирском. Зверьки уже прошли карантин и адаптировались к новым условиям содержания, созданным специально для них», — пояснили в зоопарке.

Ростовчанам предлагается написать варианты имён для кенгуру. Итоги голосования будут подведены 15 ноября. Будут выбраны два самых популярных по числу лайков на странице зоопарка в Instagram.

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