Ростов-на-Дону, 9 ноября, 2021, 22:17 — ИА Регнум. Ростовский зоопарк предложил горожанам выбрать имена для двух самок северных кенгуру — редкого вида для российских зоопарков. Об этом сообщается на странице зверинца в Instagram.

(сс) sipa Кенгуру

«В настоящее время северные серые кенгуру есть только в двух зоопарках России: Ростовском и Новосибирском. Зверьки уже прошли карантин и адаптировались к новым условиям содержания, созданным специально для них», — пояснили в зоопарке.

Ростовчанам предлагается написать варианты имён для кенгуру. Итоги голосования будут подведены 15 ноября. Будут выбраны два самых популярных по числу лайков на странице зоопарка в Instagram.