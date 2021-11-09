Флоренция, Италия, , 22:17 — REGNUM Лондонский «Арсенал» на данный момент является фаворитом в борьбе за 21-летнего таранного форварда «Фиорентины» и сборной Сербии Душана Влаховича. 9 ноября итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил, что английский клуб ведет переговоры с агентами Влаховича на предмет трансфера футболиста.

ФК «Арсенал»

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» готова отпустить Душана Влаховича в январе за 70−80 миллионов евро (transfermarkt оценивает форварда в 50 миллионов евро), так как футболист не хочет продлевать контракт с итальянским клубом. Текущее соглашение серба с «фиалками» рассчитано до конца июня 2023 года.

В текущем сезоне Душан Влахович принял участие в тринадцати матчах за «Фиорентину» во всех турнирах, в которых отметился десятью забитыми мячами и одной результативной передачей.

В прошедшее летнее трансферное окно в услугах Влашича, помимо «Арсенала», были заинтересованы «Манчестер Сити» и мадридское «Атлетико».