Скопье, 9 ноября, 2021, 22:20 — ИА Регнум. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 10 ноября прибудет с визитом в Северную Македонию, где проведет встречу с македонским коллегой Зораном Заевым.

World Economic Forum Марк Рютте

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, месяц назад, на саммите ЕС — Западные Балканы, который состоялся в словенском Брдо, нидерландский премьер-министр заявил, что его страна сделает все для того, чтобы разблокировать переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС.

Рютте выразил надежду на то, что Болгария снимет вето на начало переговоров после проведения повторных парламентских выборов, которые состоятся 14 ноября.