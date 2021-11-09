София, , 22:15 — REGNUM На международной трассе «Тракия» в районе населенного пункта Равно-Поле (Софийская область Болгарии) задержаны 30 граждан Афганистана, пытавшихся незаконно поникнуть на территорию Румынии. Об этом 9 ноября сообщило Болгарское телевидение.

Беженцы в рефрижераторе Kriminalnews.de

Операция по поимке нелегалов заняла несколько часов. «В полицию поступил сигнал о группе людей, пробиравшихся с ручной кладью через лесополосу вдоль шоссе, — указано в отчете местных правоохранителей. — Увидев полицейский наряд, эти люди бросились врассыпную».

Согласно официальной информации, ни у одного из задержанных иммигрантов при себе документов не оказалось. По их собственным словам, они прибыли в Болгарию из Турции, куда в свою очередь были доставлены из Кабула и Герата (Афганистан).

По этому делу ведется следствие. В настоящее время задержанные лица находятся в региональном центре для беженцев в Софии.

Напомним, ранее официальная София направила на болгарско-турецкую и болгарско-греческую границу элитные подразделения армии Болгарии для борьбы с нелегальной иммиграцией. Общее число военнослужащих, контролирующих соответствующие участки, составляет 370 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Болгарии на международной трассе задержали фургон с мигрантами