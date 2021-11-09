Москва, , 22:58 — REGNUM В Москве и Волгограде начались съёмки сериала «Нулевой пациент» Сергея Трофимова и Евгения Стычкина. Об этом 9 ноября пишет «Российская газета».

СССР

Главную роль в семисерийном проекте исполнит Никита Ефремов. В сериале расскажут историю первой вспышки ВИЧ в СССР, произошедшей в 80-е годы, в результате которой заразились более 70 детей и несколько взрослых.

Добавим, что премьера «Нулевого пациента» запланирована на весну 2022 года. Шоу будет доступно для просмотра в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Читайте ранее в этом сюжете: Юлия Снигирь поделилась кадрами с окончания съёмок фильма «Воланд»