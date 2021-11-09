Стартовали съёмки сериала «Нулевой пациент» о первой ВИЧ-вспышке в СССР
Москва, 9 ноября, 2021, 22:58 — ИА Регнум. В Москве и Волгограде начались съёмки сериала «Нулевой пациент» Сергея Трофимова и Евгения Стычкина. Об этом 9 ноября пишет «Российская газета».
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Главную роль в семисерийном проекте исполнит Никита Ефремов. В сериале расскажут историю первой вспышки ВИЧ в СССР, произошедшей в 80-е годы, в результате которой заразились более 70 детей и несколько взрослых.
Добавим, что премьера «Нулевого пациента» запланирована на весну 2022 года. Шоу будет доступно для просмотра в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».