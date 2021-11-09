Уфа, , 22:11 — REGNUM 9 ноября генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о ситуации вокруг 21-летнего форварда молодежной сборной России U21 по футболу Гамида Агаларова: «Динамо» к нам не обращалось с намерением подписать Агаларова в зимнее трансферное окно. Он остается в «Уфе», — цитирует Газизова издание «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Гамид Агаларов принял участие в четырнадцати матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами. Форвард является лучшим бомбардиром чемпионата. На втором месте с семью забитыми мячами расположился нападающий «Сочи» Сандер Кассьерра.

Гамид Агаларов перешел в «Уфу» 24 января 2020 года из «Анжи» за 180 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость Агаларова, по оценкам портала transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро.