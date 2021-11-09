Москва, 9 ноября 2021, 22:10 — REGNUM Голосование по законопроекту о принципах организации публичной власти в регионах — это «способ сохранить лицо татарским элитам», которые отказались ликвидировать должность президента республики. Об этом ИА REGNUM заявил политолог ИА REGNUM политолог Дмитрий Михайличенко.
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Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября Госдума в первом чтении приняла законопроект о принципах организации публичной власти в регионах. Законопроект поддержали 317 депутатов, против проголосовали 66 парламентариев, 12 воздержались. Среди тех, кто проголосовал против закона Клишаса — Крашенинникова, были депутаты-единороссы от Татарии, которые нарушили партийную дисциплину и могут повторить судьбу депутата Евгения Марченко, исключенного из партии за голосование против бюджета.
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Напомним, 25 октября Госсовет Татарии обсуждал данный законопроект и направил отрицательный отзыв на него.
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