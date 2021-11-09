Москва, 9 ноября, 2021, 22:10 — ИА Регнум. Голосование по законопроекту о принципах организации публичной власти в регионах — это «способ сохранить лицо татарским элитам», которые отказались ликвидировать должность президента республики. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Михайличенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Татарии

Читайте также: Ряд депутатов Госдумы от Татарии не поддержал закон о региональной власти

«Это голосование — способ сохранить лицо татарским элитам. При этом так называемые депутаты-«парашютисты» голосовали «за», а местные, татарстанские единороссы — против.

Дмитрий Михайличенко Но эти депутаты — не Марченко, который действовал в одиночку. Их исключать из партии не будут. Просто депутаты сохранят своё лицо перед избирателями в Татарстане, а администрация президента России сделает так, как считает нужным. В этом вопросе нет излишнего напряжения, похоже, базовый консенсус между Москвой и Казанью достигнут. Каким именно он будет — сказать не берусь».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября Госдума в первом чтении приняла законопроект о принципах организации публичной власти в регионах. Законопроект поддержали 317 депутатов, против проголосовали 66 парламентариев, 12 воздержались. Среди тех, кто проголосовал против закона Клишаса — Крашенинникова, были депутаты-единороссы от Татарии, которые нарушили партийную дисциплину и могут повторить судьбу депутата ЕвгенияМарченко, исключенного из партии за голосование против бюджета.

Читайте также: Госдума меняет принципы организации власти в регионах

Напомним, 25 октября Госсовет Татарии обсуждал данный законопроект и направил отрицательный отзыв на него.

Читайте также: Госсовет Татарии отказался ликвидировать должность президента республики