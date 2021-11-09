Скопье, 9 ноября, 2021, 22:17 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче 9 ноября провел встречу с послом США в Скопье Кейт Мари Бирнс, а также с представительницей ВОЗ Джихан Тавилой, представительницей детского фонда ООН Патрицией Ди Гованни и с главой медицинского сектора USAID Эриком Йановски.

Zdravstvo.gov.mk Венко Филипче

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, заокеанские партнеры пообещали Северной Македонии грант в размере $2,7 млн на развитие системы здравоохранения.

Филипче отметил, что США с самого начала пандемии оказывали Северной Македонии помощь посредством USAID, ЮНИСЕФ и ВОЗ. Свою роль сыграла и международная инициатива COVAX, почти единолично обеспечивавшая поставки вакцины от коронавируса в страну в период ее дефицита.