Глава МИД Румынии призвал военных США «расшириться» в Чёрное море
Вашингтон, 9 ноября, 2021, 22:03 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску призвал расширить американское военное присутствие во всём Черноморском регионе, не ограничиваясь одной Румынией.
Об этом он заявил 9 ноября в Вашингтоне на мероприятии «Безопасность и сотрудничество на Чёрном море», организованном Атлантическим советом США (Atlantic Council of the United States).
«В ходе вчерашней встречи с госсекретарем Блинкеном я выразил готовность Румынии участвовать в разработке стратегии США в зоне Чёрного моря и уже передал несколько предварительных идей. Думаю, важен многосторонний подход к вопросу безопасности на Чёрном море… Думаю, американское военное присутствие в регионе, как войск, так и обеспечения, должно быть увеличено не только в Румынии, но и в южной части восточного фланга», — заявил Ауреску.
По его словам, всё происходящее на Чёрном море значительно влияет на трансатлантические отношения в целом.
«В последние три десятилетия Чёрное море было зоной конфликта», — подчеркнул Ауреску, заявив, что весной 2021 года «мы были свидетелями массированного развертывания российских сил, может быть, самого крупного подобного развертывания в регионе после Холодной войны».