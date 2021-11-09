Вашингтон, 9 ноября, 2021, 22:03 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску призвал расширить американское военное присутствие во всём Черноморском регионе, не ограничиваясь одной Румынией.

Спектакль «Человек-подушка» Art Theatre из Румынии

Об этом он заявил 9 ноября в Вашингтоне на мероприятии «Безопасность и сотрудничество на Чёрном море», организованном Атлантическим советом США (Atlantic Council of the United States).

«В ходе вчерашней встречи с госсекретарем Блинкеном я выразил готовность Румынии участвовать в разработке стратегии США в зоне Чёрного моря и уже передал несколько предварительных идей. Думаю, важен многосторонний подход к вопросу безопасности на Чёрном море… Думаю, американское военное присутствие в регионе, как войск, так и обеспечения, должно быть увеличено не только в Румынии, но и в южной части восточного фланга», — заявил Ауреску.

По его словам, всё происходящее на Чёрном море значительно влияет на трансатлантические отношения в целом.

«В последние три десятилетия Чёрное море было зоной конфликта», — подчеркнул Ауреску, заявив, что весной 2021 года «мы были свидетелями массированного развертывания российских сил, может быть, самого крупного подобного развертывания в регионе после Холодной войны».