Сеул, 9 ноября, 2021, 22:57 — ИА Регнум. Автор сценария и режиссёр сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хёк подтвердил, что работает над вторым сезоном шоу. Информация об этом появилась 9 ноября в официальном Twitter-аккаунте кинокомпании AP Entertainment.

Кадр из сериала «Игра в кальмара» Ли Джон-джэ ("Игра в кальмара")

https://twitter.com/APEntertainment/status/1458112526445600768

Хван Дон Хёк рассказал, что он получил большое количество отзывов от зрителей с просьбой снять второй сезон проекта, поэтому у него «не осталось выбора». Режиссёр также пообещал, что главный герой шоу Сон Ки Хун (Ли Джон-джэ) «вернётся и сделает что-то для мира».

ИА REGNUM напоминает, что сериал «Игра в кальмара» стал самым популярным шоу на платформе Netflix. По данным сервиса, его посмотрели 142 млн семей со всего мира.