Нью-Йорк, США, 9 ноября, 2021, 22:00 — ИА Регнум. О насильственном удержании в Эфиопии 16 сотрудников ООН сообщил 9 ноября журналистам официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

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Дюжаррик «Могу вам сказать, что в настоящее время 16 наших сотрудников в стране были заключены под стражу и шесть отпущены на свободу».

Напомним, в конце сентября власти Эфиопии потребовали выдворения из страны семи сотрудников ООН, обвинив их во вредной для страны деятельности.

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В ноябре в Эфиопии арестовали десять граждан страны, работащих с различными структурами ООН. Аресты произошли на фоне режима ЧП, объявленного из-за ситуации с регионом Тыграй.