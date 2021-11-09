Французская Республика, , 21:57 — REGNUM 9 ноября итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил, что руководство «Пари Сен-Жермен» еще с июня работает над продлением контракта 18-летнего нидерландского центрального полузащитника Хави Симонса. Однако агент футболиста Мино Райола хочет убедиться в проекте «ПСЖ» и перспективах его клиента в парижском клубе.

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Хави Симонс перешел в «Пари Сен-Жермен» 23 июля 2019 года из каталонской «Барселоны» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость 18-летнего центрального полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 500 тысяч евро.

В межсезонье Хави Симонс принял участие в пяти матчах парижского клуба, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.