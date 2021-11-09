Анкара, , 21:57 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган разделяет мнение члена президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорада Додика о том, что сохранение мира в Боснии и Герцеговины является приоритетной задачей. Об этом Додик заявил 9 ноября в Анкаре, после встречи с лидером Турции.

Милорад Додик DEMOKRATSKA STRANKA DS

«Угроза силой не может решить ни одной проблемы. Эту тему навязали нам другие. Эрдоган ознакомлен с ситуацией в БиГ и это была возможность изложить ему наш взгляд на проблему», — заявил Додик телеканалу РТРС.

По словам Додика, нужно наладить диалог о всех открытых вопросах. При этом посредничество президентов Сербии, Турции и Хорватии — Вучича, Эрдогана и Милановича может принести пользу, но для того, чтобы они подключились к обсуждению проблемы, нужно чтобы с этим согласились все стороны в БиГ.

Додик добавил, что Сараево открывает только те вопросы, в которых само заинтересовано, а те, в которых заинтересованы сербы и хорваты в БиГ старается игнорировать.

«Я сказал Эрдогану, что верховный представитель для нас нелегален. Это важно, так как Турция является членом Совета по выполнению мирного соглашения (Совет по выполнению мирного соглашения, объединяет страны и международные организации, участвующие в реализации Дейтона —ИА REGNUM). Мы должны все работать над тем, чтобы исключить возможность конфликта. Каждый, кто может быть другом, должен в этом участвовать», — сказал Додик.

Напомним, что 8 ноября Додик встретился с Сараево с представителем Госдепа США по Западным Балканам Габриэлем Эскобаром. После переговоров с американским чиновником Додик заявил, что Республика Сербская не откажется от намерения вернуть себе полномочия, гарантированные Дейтонским соглашением.