Лондон, 9 ноября, 2021, 21:46 — ИА Регнум. Бывший гитарист британской нью-вейв группы The Smiths Джонни Марр анонсировал вторую часть сольного альбома «Fever Dreams», выпустив две новые песни. Синглы «Tenement Time» и «Sensory Time» доступны для прослушивания на стриминговых сервисах.

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О первом сингле Марр рассказал следующее: «Идея этой песни идет из моего детства, когда я еще маленьким ребеноком бегал по центру города в поисках разного рода занятий. Это история о том, как бегать по Ардвику, устраиваться на складах и быть постоянно преследуемым. Тогда я впервые погрузился в культуру: вокруг были люди, которые всегда носили одну и ту же одежду, и это было частью того, какого быть маленьким мальчиком в Манчестере. Для меня этот период жизни вспоминается с легкой романтикой».

«Fever Dreams Pt 2» будет включать в себя в общей сложности четыре трека, завершая вторую четверть его предстоящего многосерийного альбома «Fever Dreams Pts 1−4». Новый альбом последует за пластинкой 2018 года «Call the Comet» и был написан записан на студии Crazy Face в прошлом году.