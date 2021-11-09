Рим, , 21:39 — REGNUM За время эпидемии коронавируса в Евросоюзе усилились антисемитские настроения, с таким заявлением выступили в агентстве ЕС по фундаментальным правам во вторник, 9 ноября.

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Отчасти это связано с тем, что многие граждане остались один на один с интернетом в условиях самоизоляции, полагают аналитики агентства.

Больше всего проявлений антисемитизма фиксируется в Германии, но это скорее связано с тем, что там они лучше всего выявляются, отметили эксперты.

Второе-четвертое «места» в списке заняли Нидерланды, Франция и Италия.