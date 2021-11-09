Минск, , 21:34 — REGNUM Официальному Минску «совершенно непонятна молчаливая позиция США, которые спокойно наблюдают за тем, как поляки издеваются над одним из их главных союзников — курдами». Об этом 9 ноября заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Владимир Макей Bundesministerium für Europa

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В опубликованном на сайте министерства комментарии министра для белорусского государственного информагентства БелТА сказано: «Ведь большинство беженцев сегодня на белорусско-польской границе — курды. И совсем недавно, буквально в сентябре, президент США Байден заявлял, что не бросит, цитирую, ближайших союзников Запада в Сирии, как это сделал с Афганистаном. По-моему, на восток Сирии даже направлялся высокопоставленный представитель министерства обороны США, чтобы дать личные заверения курдам».

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Поводом для комментария стал кризис на белорусско-польской границе, где беспрепятственно пребывающие с белорусской стороны граждане третьих стран пытаются прорваться через препятствия из колючей проволоки и кордоны польской пограничной стражи. По словам Макея, ответственность за происходящее лежит на Евросоюзе.

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«Многочисленные нарушения прав человека и основополагающих международных документов не поддаются сомнению. И все это происходит прямо на глазах Евросоюза, который больше всех, якобы, ратует за права человека и менторски учит всех остальных их соблюдать», — сказал министр иностранных дел Белоруссии.