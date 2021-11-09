Москва, , 21:56 — REGNUM Депутаты Госдумы на заседании 9 ноября в первом чтении приняли законопроект об общих принципах публичной власти, который ранее не поддержали депутаты Госсовета Татарии. Поддержали законопроект 317 депутатов, против проголосовали 66 парламентариев, 12 — воздержались и 55 человек не голосовали. Ряд депутатов, которые представляют республику в нижней палате российского парламента, также проголосовали против.

В частности, документ не поддержали представители фракции «Единая Россия» Илья Вольфсон, Рустам Калимуллин, Татьяна Ларионова, Айдар Метшин, Марат Нуриев и Айрат Фаррахов. Также против закона проголосовал Андрей Прокофьев (КПРФ).

При этом «за» законодательную инициативу отдали голоса единороссы Руслан Гаджиев, Олег Морозов, Максим Топилин и Елена Ямпольская. Четверо представителей фракции не принимали участия в голосовании — Ирек Богуславский, Ильдар Гильмутдинов, Альфия Когогина и Азат Ягафаров.

Отметим, единогласно высказалась «за» законопроект фракция ЛДПР, коммунисты единогласно проголосовали против. Фракция «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» добавила семь голосов к числу воздержавшихся, 21 справедливоросс не голосовал. Голоса представителей партии «Новые люди» разделились — по пять депутатов «за», «против» и «воздержался». Один депутат, не состоящий ни в одной из фракций, не поддержал законопроект. От фракции «Единая Россия» 289 парламентариев проголосовали «за», шесть депутатов — «против», 31 единоросс не голосовал.

Напомним, законопроект депутата Госдумы Павла Крашенинникова («Единая Россия») и члена Совфеда Андрея Клишаса предполагает закрепление наименования «глава» для должности руководителя любого региона страны. Должность может иметь дополнительное наименование, но при этом вводится специальный запрет на слово «президент» в отношении главы региона. Кроме того, инициатива дает возможность главам регионов руководить субъектом более двух сроков подряд.

Читайте также: Татарию в новой Госдуме представят 15 депутатов

Как сообщало ИА REGNUM, Госсовет Татарии обсуждал данный законопроект 25 октября. По мнению региональных депутатов, в предполагаемой редакции законопроект отходит от установления общих принципов правового регулирования деятельности органов государственной власти субъектов РФ, детально регламентируя вопросы формирования системы региональных органов государственной власти. Председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин («Единая Россия») отмечал, что отдельные положения законопроекта противоречат основам конституционного строя Российской Федерации как демократического федеративного правового государства.

Он отдельно сделал акцент на том, что наименования должностей высшего должностного лица в регионах будут унифицированы.

В настоящее время в Татарии — единственном регионе России — должность первого лица именуется «президент». В республике неоднократно заявляли о необходимости сохранить это название для первого лица региона. В 2017 году Госсовет даже обращался по этому вопросу к президенту России Владимиру Путину.

Читайте также: Госсовет Татарии отказался ликвидировать должность президента республики