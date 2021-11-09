Палермо, Италия, 9 ноября, 2021, 21:33 — ИА Регнум. Власти Сицилии во вторник, 9 ноября, предупредили граждан о новом резком ухудшении погодных условий.

Weatherwizkids.com Оползень в горах

После сильных дождей сходят оползни, отдельные дороги залиты водой, в сельской местности по некоторым трассам невозможно проехать из-за грязи.

Сотрудники спасательных служб совершили уже несколько выездов, в частности, помогая гражданам, которые из-за непогоды не могли самостоятельно покинуть свои дома.