Рабат, , 21:31 — REGNUM Ночной комендантский час отменяется в Марокко с 10 ноября, сообщается в опубликованном 9 ноября заявлении правительства.

Песочные часы

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В связи с улучшением эпидемиологической ситуации власти королевства решили, что в комендантском часе, который действовал с 23:00 по 5:00, больше нет необходимости. При этом власти призвали граждан активнее вакцинироваться.

Из ограничительных мер, введённых в Марокко на фоне COVID-19, остаются паспорт вакцинации для входа в госучреждения, гостиницы, в точки общепита и на туристические объекты.

Без этого паспорта также не попасть в спортзалы, торговые комплексы и в сауны, он необходим и для поездок за рубеж.

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