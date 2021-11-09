Вашингтон, 9 ноября 2021, 21:35 — REGNUM В новом обновлении Instagram появился товар «подписка Instagram» в разделе «Встроенные покупки». Об этом 9 ноября пишет издание «Канобу».
Как отмечает издание, появление нововведения предположительно означает тестирование функции по отправке денежного вознаграждения любимым авторам. Пока опция доступна только для владельцев iOS-устройств.
Ранее разработчики Instagram добавили возможность пользоваться ссылками-стикерами в разделе Истории всем владельцам аккаунтов. Исключение составили те, кто нарушал правила соцсети — распространял дезинформацию или разжигал ненависть.
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