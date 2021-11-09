Вашингтон, 9 ноября, 2021, 21:35 — ИА Регнум. В новом обновлении Instagram появился товар «подписка Instagram» в разделе «Встроенные покупки». Об этом 9 ноября пишет издание «Канобу».

StockSnap Instagram

Как отмечает издание, появление нововведения предположительно означает тестирование функции по отправке денежного вознаграждения любимым авторам. Пока опция доступна только для владельцев iOS-устройств.

Ранее разработчики Instagram добавили возможность пользоваться ссылками-стикерами в разделе Истории всем владельцам аккаунтов. Исключение составили те, кто нарушал правила соцсети — распространял дезинформацию или разжигал ненависть.