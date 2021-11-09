Сыктывкар, 9 ноября, 2021, 21:27 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми скончались 17 ковид пациентов. Об этом в своем видеообращении сообщил глава республики Владимир Уйба.

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«Среди умерших не было ни одного вакцинированного. В траурном списке погибших от ковида — 2043 человека», — отметил Уйба.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, оперштаб республики сегодня сообщил о трех скончавшихся ковид-пациентах за последние сутки. Днем ранее данные о летальных исходах, транслируемые главой республики и штабом, также отличались.