Данные о смертности от ковида в Коми снова разошлись
Сыктывкар, 9 ноября, 2021, 21:27 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми скончались 17 ковид пациентов. Об этом в своем видеообращении сообщил глава республики Владимир Уйба.
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«Среди умерших не было ни одного вакцинированного. В траурном списке погибших от ковида — 2043 человека», — отметил Уйба.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, оперштаб республики сегодня сообщил о трех скончавшихся ковид-пациентах за последние сутки. Днем ранее данные о летальных исходах, транслируемые главой республики и штабом, также отличались.