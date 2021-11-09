Рим, 9 ноября, 2021, 21:24 — ИА Регнум. Ожидаемая продолжительность жизни в Италии за время пандемии снизилась на 14 месяцев, передают национальные СМИ во вторник, 9 ноября, со ссылкой на экспертов европейской Организации по взаимодействию и экономическому развитию.

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В 2019 году этот показатель составлял 83 года 6 месяцев, в 2021 году — 82 года 4 месяца.

В среднем в исследованных экспертами организации западных странах ожидаемая продолжительность жизни снизилась на 6 месяцев.