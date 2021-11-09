Гурзуф, 9 ноября 2021, 21:22 — REGNUM Во вторник, 9 ноября в Международном центре «Артек» в Крыму состоялась церемония открытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — для учеников 9−11 классов.
Гостями церемонии стали начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, руководитель проекта «Большая перемена», директорФГБУ «Роспатриотцентр» Наталия Мандрова, заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков иисполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева.
Приветствие финалистам направила заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.
Сергей Новиков отметил, что финал конкурса объединил партнеров проекта, среди которых ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», ОАО «Российские железные дороги», ВКонтакте и многие другие.
Руководитель проекта «Большая перемена» Наталия Мандрова поздравила школьниковс выходом финал конкурса: «Большая перемена» — это намного больше, чем просто конкурс. Здесь не оценивают, а ценят — и это не просто слова. Каждый, кто прожил эти полтора года с момента начала «Большой перемены», знают, что нас всех объединяет дружба, товарищество, настоящие человеческие качества, такие как взаимная поддержка, желание делать мир, в котором мы живем, лучше. Ребята, которые сегодня находятся в «Артеке», действительно оказались одними из лучших среди миллиона старшеклассников, которые приняли участие в конкурсе в этом году. Я желаю вам всем огромной удачи! Главное, что вы обрели в «Большой перемене» — это большую команду единомышленников, людей, которые дышат с вами одним воздухом».
Заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков обратился к конкурсантам: «Каждый из вас вовлечен в «Большую перемену» с весны этого года. Вы уже преодолели заочные испытания и очные полуфиналы, которые проходили в знаковых местах для школьников по всей стране. Вы по праву стали финалистами, каждый из вас это заслужил. Конкурс на место в финале был по-настоящему колоссальный — тысячи школьников на 1 место. А это больше, чем в любой вуз нашей страны. Желаю каждому из вас получить на конкурсе новые знания, интересные знакомства, а также заряд энергии на долгие годы вперед. Наша платформа приготовила для вас много активностей на каждый из дней финала: лекции и мотивационные встречи с победителями конкурса «Лидеры России», мастер-классы от проектов «ТопБЛОГ» и «Культурный код». Все дни соревнований будет работать стенд платформы «Россия — страна возможностей». Кроме того, здесь можно зарегистрироваться на проекты платформы. Для каждого из вас с «Большой перемены» все только начинается».
В решающем этапе конкурса принимают участие 1500 старшеклассников со всей России, прошедших дистанционные этапы «Большой перемены» и очные полуфиналы. Объединившись в команды «авторов перемен», финалисты будут решать кейсовые задания по 4 направлениям («Искусство и творчество», «Образовательные технологии», «Среда обитания», «Общество») и разработают проекты, которые помогут улучшить разные сферы общественной жизни.
Церемония открытия дала старт четырехдневной программе финала «Большой перемены», который второй год подряд проходит в «Артеке». Программа мероприятий включает мотивационные дискуссии, познавательные и творческие мастер-классы, которые для школьников проведут ученые, журналисты, артисты, художники, спортсмены, блогеры и представители общественных движений.
Впервые в рамках финала пройдет первый слет Всероссийского сообщества «Большая перемена», участие в котором примут лидеры региональных команд «Большой перемены», участники Детской дирекции проекта, выпускники — победители первого сезона конкурса, педагоги-наставники победителей «Большой перемены» и финалисты второго сезона конкурса.
Также в «Артеке» состоится премьера мюзикла «Мечтатели» с участием популярного исполнителя Вани Дмитриенко и 40 конкурсантов «Большой перемены» — победителей Всероссийского кастинга талантов.
По итогам финала победителями станут 600 старшеклассников — 300 учеников 11 классови 300 — 9−10 классов. Ученики 11 классов получат по 1 миллиону рублей, которые смогут направить на образование, а ученики 9−10 классов — по 200 тысяч рублей на образованиеи саморазвитие. Педагоги, подготовившие победителей «Большой перемены», получат по 150 тысяч рублей, а топ-30 школ по итогам рейтинговой оценки — по 2 миллиона рублей на развитие образовательной среды.
Завершилась церемония открытия выступлением рэпера ST и финалистки «Большой перемены» Анны Шкариной, которые исполнили вместе композицию «Вселенная».
Как ранее сообщало ИА РЕ, Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия — страна возможностей» и Российское движение школьников.
Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства наукии высшего образования РФ.
Партнеры конкурса — Сбербанк, VK, АНО «Национальные приоритеты», ГК «Росатом», ОАО «Российские железные дороги», ГК «Роскосмос».