Гурзуф, , 21:22 — REGNUM Во вторник, 9 ноября в Международном центре «Артек» в Крыму состоялась церемония открытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — для учеников 9−11 классов.

Большая перемена, Артек-2021 АНО «Россия — страна возможностей»

Гостями церемонии стали начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, руководитель проекта «Большая перемена», директорФГБУ «Роспатриотцентр» Наталия Мандрова, заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков иисполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева.

Приветствие финалистам направила заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

Автор «Я хочу поздравить каждого из вас с выходом в финал этого масштабного конкурса, который объединил более 2,5 миллионов ребят со всей России. Вы вошли в число финалистов, а значит¸ успешно справились со всеми конкурсными заданиями. Вы уже стали лучшими!», — говорится в приветствии.

Сергей Новиков отметил, что финал конкурса объединил партнеров проекта, среди которых ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», ОАО «Российские железные дороги», ВКонтакте и многие другие.

Сергей Новиков. — Каждого из вас дома ждет ваша группа поддержки: ваши родители, ваши родственники, ваши друзья. Я хочу поблагодарить их, я уверен, что лучи поддержки, которые они вам посылают из вашего родного дома, достигнут вас, и эта поддержка поможет вам проявить свои лучшие качества и победить в конкурсе «Большая перемена» 2021 года. Желаю вам извлечь максимум пользы из вашего пребывания в Артеке». Автор «Сегодня в «Артеке» собрались полторы тысячи авторов перемен со всей страны, из каждого региона нашей Родины. Впереди у вас пять самых ярких дней. Вас ждут мотивирующие лекции, испытания, решения кейсов, шоу роботов, мюзикл, который стал уже традиционным и в этом году носит название «Мечтатели», — обратился к финалистам. — Каждого из вас дома ждет ваша группа поддержки: ваши родители, ваши родственники, ваши друзья. Я хочу поблагодарить их, я уверен, что лучи поддержки, которые они вам посылают из вашего родного дома, достигнут вас, и эта поддержка поможет вам проявить свои лучшие качества и победить в конкурсе «Большая перемена» 2021 года. Желаю вам извлечь максимум пользы из вашего пребывания в Артеке».

Руководитель проекта «Большая перемена» Наталия Мандрова поздравила школьниковс выходом финал конкурса: «Большая перемена» — это намного больше, чем просто конкурс. Здесь не оценивают, а ценят — и это не просто слова. Каждый, кто прожил эти полтора года с момента начала «Большой перемены», знают, что нас всех объединяет дружба, товарищество, настоящие человеческие качества, такие как взаимная поддержка, желание делать мир, в котором мы живем, лучше. Ребята, которые сегодня находятся в «Артеке», действительно оказались одними из лучших среди миллиона старшеклассников, которые приняли участие в конкурсе в этом году. Я желаю вам всем огромной удачи! Главное, что вы обрели в «Большой перемене» — это большую команду единомышленников, людей, которые дышат с вами одним воздухом».

Заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков обратился к конкурсантам: «Каждый из вас вовлечен в «Большую перемену» с весны этого года. Вы уже преодолели заочные испытания и очные полуфиналы, которые проходили в знаковых местах для школьников по всей стране. Вы по праву стали финалистами, каждый из вас это заслужил. Конкурс на место в финале был по-настоящему колоссальный — тысячи школьников на 1 место. А это больше, чем в любой вуз нашей страны. Желаю каждому из вас получить на конкурсе новые знания, интересные знакомства, а также заряд энергии на долгие годы вперед. Наша платформа приготовила для вас много активностей на каждый из дней финала: лекции и мотивационные встречи с победителями конкурса «Лидеры России», мастер-классы от проектов «ТопБЛОГ» и «Культурный код». Все дни соревнований будет работать стенд платформы «Россия — страна возможностей». Кроме того, здесь можно зарегистрироваться на проекты платформы. Для каждого из вас с «Большой перемены» все только начинается».

Ирина Плещёва. Автор «Вы прошли очень сложный путь, прошли множество испытаний, и сегодня вы в финале. Вы уже невероятно крутые! Вы такие молодцы, что вами гордятся не только родители и одноклассники школы, вами гордится вся страна. Это очень круто! Мне кажется, чтоот этого осознания у вас должно быть ещё больше сил, ещё больше энергии и ещё больше желания покорять вершины. Вы, абсолютно точно, очень умные! Но помните одно — как бы ни закончился финал, с чем бы вы не вернулись домой, как бы дальше не было, помните, что ум, интеллект и знания — это не то, что можно приобрести только один раз, положить в карман и обращаться к этому по мере надобности. Это то, что нужно постоянно тренировать, нужно постоянно совершать усилия, постоянно развиваться. У вас очень крутое начало. Я думаю, что мы ещё увидимся. Поздравляю!» — сказала исполнительный директор РДШ

В решающем этапе конкурса принимают участие 1500 старшеклассников со всей России, прошедших дистанционные этапы «Большой перемены» и очные полуфиналы. Объединившись в команды «авторов перемен», финалисты будут решать кейсовые задания по 4 направлениям («Искусство и творчество», «Образовательные технологии», «Среда обитания», «Общество») и разработают проекты, которые помогут улучшить разные сферы общественной жизни.

Церемония открытия дала старт четырехдневной программе финала «Большой перемены», который второй год подряд проходит в «Артеке». Программа мероприятий включает мотивационные дискуссии, познавательные и творческие мастер-классы, которые для школьников проведут ученые, журналисты, артисты, художники, спортсмены, блогеры и представители общественных движений.

Впервые в рамках финала пройдет первый слет Всероссийского сообщества «Большая перемена», участие в котором примут лидеры региональных команд «Большой перемены», участники Детской дирекции проекта, выпускники — победители первого сезона конкурса, педагоги-наставники победителей «Большой перемены» и финалисты второго сезона конкурса.

Также в «Артеке» состоится премьера мюзикла «Мечтатели» с участием популярного исполнителя Вани Дмитриенко и 40 конкурсантов «Большой перемены» — победителей Всероссийского кастинга талантов.

По итогам финала победителями станут 600 старшеклассников — 300 учеников 11 классови 300 — 9−10 классов. Ученики 11 классов получат по 1 миллиону рублей, которые смогут направить на образование, а ученики 9−10 классов — по 200 тысяч рублей на образованиеи саморазвитие. Педагоги, подготовившие победителей «Большой перемены», получат по 150 тысяч рублей, а топ-30 школ по итогам рейтинговой оценки — по 2 миллиона рублей на развитие образовательной среды.

Завершилась церемония открытия выступлением рэпера ST и финалистки «Большой перемены» Анны Шкариной, которые исполнили вместе композицию «Вселенная».

Как ранее сообщало ИА РЕ, Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия — страна возможностей» и Российское движение школьников.

Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства наукии высшего образования РФ.

Партнеры конкурса — Сбербанк, VK, АНО «Национальные приоритеты», ГК «Росатом», ОАО «Российские железные дороги», ГК «Роскосмос».