Чикаго, США, , 21:21 — REGNUM Чикагский хип-хоп исполнитель Saba поделился новостями о своем грядущем третьем студийном альбоме под названием «Few Good Things», выложив на стриминговые площадки первый сингл — «Fearmonger», записанный совместно с Daoud.

Музыка (сс) Eric Nopanen

«Fearmonger» — это первый новый материал исполнителя с момента выхода коллаборации с исполнителем Cautions Clay «Strange Love» в минувшем июне. Saba описал свой новый сингл как «некто, кто пытается обратить людей в страх без необходимости и причины на это». «Я пытаюсь сказать, что мы пронизаны этим «иррациональным» страхом», — поясняет Saba. «Я никогда не записывал музыку, которая звучала бы таким образом, но удовольствие в ее создании заключается в том, чтобы создавать свои миры этим звучанием и заставлять людей доверять вам, чтобы показать им его».

Следующая пластинка хип-хоп музыканта «Few Good Things» станет его первым полноформатный релизом с момента выхода в 2018 году альбома «Care For Me».