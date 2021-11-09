Белград, , 22:58 — REGNUM Сербия не получит приглашение участвовать в онлайн-саммите по демократии, который президент США Джо Байден организует 9 и 10 декабря. Об этом 9 ноября заявил посол США в Сербии Энтони Годфри.

Энтони Годфри U.S. Department of State

«Мы не смогли пригласить на саммит всех партнеров. Наша цель — пригласить представителей стран из различных регионов с разным уровнем развития демократии. Как тех, где демократия хороша развита, так и тех, в которых она все еще развивается. Страны разные по территории и количеству населения. Тем не менее, США продолжают сотрудничать с Сербией в области укрепления демократии», — процитировал телеканал Н1 слова Годфри.

Напомним, что в саммите примет участие более ста стран. Темой форума станет защита правового государства и борьба против авторитарных систем во всем мире. Босния и Герцеговина и сепаратистское Косово также не получили приглашение для участия в саммите. Из стран Западных Балкан в форуме примут участие Албания, Черногория и Северная Македония. Эти три страны являются членами НАТО, в то время как Сербия, БиГ и Косово, которое США считают независимым государством, не состоят в альянсе.