Рим, , 21:20 — REGNUM По данным на вечер вторника, 9 ноября, в Италии умерли 132 491 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 68 (днем ранее — на 38), сообщили в национальной службе гражданской обороны.

Вакцинация от коронавируса в Италии Russian.news.cn

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Число подтвержденных носителей выросло на 6032 (днем ранее — на 4197).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 818 705 — более 8% населения страны. В настоящее время заражены 100 205 человек (на 1430 больше, чем днем ранее).

Первую и повторную прививку сделали 45 192 310 человек, что составляет 75,03% населения Италии.