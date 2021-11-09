Москва, , 21:35 — REGNUM Рэпер Слава КПСС (настоящее имя — Вячеслав Машнов) представил пародию на клип «Кто убил Марка?» своего коллеги Мирона Фёдорова (известен как Oxxxymiron и Оксимирон). Ролик доступен на YouTube-канале исполнителя с 9 ноября.

Versus Battle между Oxxxymiron и Слава КПСС Скриншот страницы YouTube-канал versusbattleru

Дисс (неуважительный ролик или песня) Славы КПСС на Оксимирона называется «Жертва». В тексте трека Машнов утверждает, что песня-исповедь «Кто убил Марка?» его коллеги «вышла душная», и он видит в ней «лишь подлость и малодушие».

ИА REGNUM напоминает, что конфликт между Славой КПСС и Оксимироном начался ещё в 2016 году. Тогда Машнов в своих текстах не раз оскорблял Фёдорова, после чего между ними состоялся рэп-баттл, однако на этом их личная неприязнь не исчезла.

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