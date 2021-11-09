Рим, , 21:15 — REGNUM Власти Италии в 2022 году сохранят действующий порядок выхода женщин на пенсию, передают национальные СМИ во вторник, 9 ноября, со ссылкой на осведомленные источники в правительстве.

Италия

В настоящее время гражданки страны при некоторых условиях могут выйти на пенсию в 58 лет (самозанятые — 59). Ранее предполагалось повысить минимальный возраст до 60 лет.

В 2011 году по инициативе леволибералов пенсионный возраст в Италии был повышен с 62 до 67 лет. В 2018 году по инициативе правой «Лиги» он был снижен до 62 лет, но при условии наличия 38 лет трудового стажа. Действие этой нормы прекратится в 2021 году. Основной вариант новой реформы — «правило 102» (сумма возраста и стажа для выхода на пенсию должна быть не менее 102, возраст не менее 64, стаж не менее 38).