Рим, 9 ноября, 2021, 21:12 — ИА Регнум. Власти Италии с 2022 года будут лишать граждан пособий по бедности после первого же отказа от трудоустройства, передают национальные СМИ во вторник, 9 ноября, со ссылкой на осведомленные источники в правительстве.

Santeri Viinamäki Евро

Речь идет о предложении занять должности, которые, с точки зрения службы труда, «подходят» тому или иному гражданину.

Так называемое «пособие по гражданству было введено в Италии в 2019 году по инициативе популистского «Движения 5 звезд». Все граждане, чьи доходы составляют менее 780 евро в месяц (включая 280 евро расходов на жилье, если требуется), могут получить от государства «разницу». Пособие получает более миллиона семей страны.