Сыктывкар, 9 ноября, 2021, 21:12 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми коронавирус был выявлен у 17 привитых граждан. Об этом в видеообращении сообщил глава Коми Владимир Уйба.

Екатеринбург.рф Вакцинация

«Среди вновь выявленных 398 случаев всего 17 человек — люди, которые были привиты. Десять человек из них — на амбулаторном лечении, семеро госпитализированы», — уточнил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми на лечение ковид-пациентов потратили более 2,5 млрд рублей.