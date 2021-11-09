Рим, 9 ноября, 2021, 21:07 — ИА Регнум. Власти ЕС и стран-членов Евросоюза должны «быстро реагировать» на рост цен на энергоресурсы, заявил во вторник, 9 ноября, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

Kremlin.ru Паоло Джентилони

Особенно важны общие инициативы и попытки найти единый ответ Евросоюза на энергетический кризис, отметил Джентилони.

«Переход к зеленой энергетике» — не источник проблемы, а способ ее решения, особенно в среднесрочной перспективе, полагает комиссар.