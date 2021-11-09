Прая, 9 ноября 2021, 21:19 — REGNUM Жозе Мария Невиш официально стал президентом Кабо-Верде: церемония приведения его к присяге прошла в здании парламента в Прае 9 ноября, пишет Nacao.
Обращаясь к согражданам, Невиш поклялся защищать и соблюдать конституцию страны и её законы.
Глава республики пообещал приложить все усилия, чтобы объединить общество.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Невиш победил на президентских выборах, которые прошли в Кабо-Верде 17 октября, набрав 51,75% голосов.
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