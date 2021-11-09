Прая, 9 ноября, 2021, 21:19 — ИА Регнум. Жозе Мария Невиш официально стал президентом Кабо-Верде: церемония приведения его к присяге прошла в здании парламента в Прае 9 ноября, пишет Nacao.

Peter Fitzgerald, Russian translation by Digr Карта Кабо-Верде

Обращаясь к согражданам, Невиш поклялся защищать и соблюдать конституцию страны и её законы.

Невиш «Гарантирую территориальную целостность и независимость Кабо-Верде».

Глава республики пообещал приложить все усилия, чтобы объединить общество.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Невиш победил на президентских выборах, которые прошли в Кабо-Верде 17 октября, набрав 51,75% голосов.