Мурманск, 9 ноября, 2021, 21:04 — ИА Регнум. Тела двух погибших в октябре в Белом море членов экипажа катера «Фаворит» обнаружены в трюме, сообщает 9 ноября ТАСС со ссылкой на источник в региональных силовых структурах.

Уильям Тернер. Кораблекрушение

«Во вторник нашли два тела членов экипажа судна «Фаворит». Их нашли в трюме катера, который потерпел крушение. Тела доставили на берег, сейчас их транспортируют в Мурманск», — цитирует агентство слова источника.

Напомним, в первой декаде октября в Кандалакшском заливе Белого моря во время шторма затонуло маломерное судно «Фаворит». С судна, на борту которого было пять человек, успели подать сигнал бедствия, сообщили о затоплении машинного отделения.

Через несколько часов были найдены и доставлены на берег мужчина и женщина, скончавшаяся по пути в больницу от переохлаждения. Позднее было найдено еще одно тело погибшего члена экипажа. Тела последних двух человек обнаружены сегодня.