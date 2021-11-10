10 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили применение слезоточивого газа против нелегальных мигрантов на границе между Белоруссией и Польшей.

Елизавета Коробова, , 07:33 — REGNUM Видеозапись министерства национальной обороны Польши с инцидентом на границе с Белоруссией, где польские пограничники применили слезоточивый газ против нелегальных мигрантов, пытающихся перебраться на территорию Польши, стала поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане оставили своё мнение по данному поводу 9 ноября в социальной сети Facebook.

Флаг Польши Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Мне интересно: чем беженцы в Евросоюзе, идущие через Белоруссию, отличаются от беженцев, идущих через Италию или Турцию? Одних поят, кормят, денег им на проживание дают, а других газом, собаками и дубинками. Лицемерная Европа, лживая и подлая», — поделилась своим мнением Ирина В.

Многие пользователи пришли к выводу, что Польша не собирается брать на себя вину за соучастие в ограблении и уничтожении тех стран, из которых толпами бегут беженцы. Граждане пишут, что большинство стран ЕС не устраивать побоища с нелегалами, в отличие от Варшавы.

«Европейский страны довели другие страны до такой степени, что оттуда толпами бегут. Разрушили их государства и создали хаос. Используют их природные богатства, а народу ничего не оставляют. Европейцы обязаны принимать мигрантов. Пусть будет уроком. Нечего лезть в другое государство. Пусть живут как хотят. Не надо было навязывать свои свободы и демократии в других странах, которые прекрасно жили по своим традиционным законам. Они жили неплохо, но именно вы довели их до такого состояния. Это всё результаты алчности и эгоизма», — считает Мирулло Ш.

Беженцы на белорусско-польской границе Gpk.gov.by

Некоторые комментаторы призывают польские власти проявить гуманность и не доводить ситуацию до кровопролития, людей следует накормить и обогреть, невзирая на то, что они нелегальные мигранты.

«Как же жалко людей. Не от хорошей жизни они там находятся. Неужели женщинам с детьми нельзя условия создать нормальные? Детки-то там совсем маленькие! Что они едят, как спят? Пусть Польша поможет, раз никто не хочет больше», — призывает Людмила М.

Часть людей считает, что этих беженцев следует принять и тут же выдворить за пределы Польши, чтобы не допустить появления в стране неблагонадёжных мигрантов.

«Мигранты пытаются выжить всеми возможными способами. Дайте им сухпайки на неделю, и пусть возвращаются домой. Никого пускать нельзя, это станет прецедентом, которым воспользуются другие. Если мигранты устраивают беспорядки на границе, то представляете, что они будут творить, когда попадут на территорию государства?» — обращается Юрий З.

На белорусско-польской границе Gpk.gov.by

Ряд пользователей указывает на то, что во всей этой истории больше всего вопросов вызывают действия белорусской стороны, которая активно подогревает конфликтную ситуацию на границе с Польшей.

«Ничего не понимаю. Зачем Белоруссия-то мигрантов принимает до сих пор? Батька думает, что самый хитро-предприимчивый? Всем же вроде всё понятно», — пишет Лариса Щ.

«Ну и чего в итоге добился Лукашенко? Зачем пустил на свою территорию этих мигрантов? Решил Европе досадить? А если всё обернётся против Белоруссии? Кого потом отвечать будет?» — написал Евгений А.

Напомним, 8 ноября министерство национальной обороны Польши опубликовало в Twitter видеозапись с инцидентом на границе с Белоруссией, где польские пограничники применили слезоточивый газ против нелегальных мигрантов, пытающихся перебраться на территорию Польши.