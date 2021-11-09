Приштина, Сербия, 9 ноября, 2021, 22:07 — ИА Регнум. Президент сепаратистского Косово Вьоса Османи считает, что официальный Белград продолжает политику бывшего президента Слободана Милошевича, который был «орудием России для дестабилизации Косово и Западных Балкан». Об этом Османи заявила 8 ноября, выступая в Институте внешней политики в составе Школы международных исследований «Джон Хопкинс» в Нью-Йорке.

U.S. Department of State Вьоси Османи

«Косово — это регион, к которому Россия испытывает своеобразный интерес. Это не только дестабилизация Косово, но и желание аннулировать американское влияние в регионе Западных Балкан и все, что США достигли здесь за последние три десятилетия, а это — стабильность и демократия», — процитировал портал «Косово онлайн» слова Османи.

По ее словам, Косово — это самый удачный проект американской внешней политики, которому Россия угрожает с 1999 года.

«Россия нашла точку опоры для всего влияния — это правительство Сербии, которое все еще дестабилизирует Косово, Черногорию и Боснию и Герцеговину», — отметила Османи.

Напомним, что ранее сепаратистское правительство в Приштине провозгласило двух российских дипломатов, работающих в канцелярии посольства Российской Федерации в Сербии, действующей в Приштине, персонами нон-грата.