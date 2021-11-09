Рим, , 21:00 — REGNUM МВД Италии намерено запретить проведение акций протестов в центрах городов, с таким заявлением представители ведомства выступили во вторник, 9 ноября.

Милан Steffen Schmitz

Протесты против обязательного использования «антикоронавирусных сертификатов» проходят еженедельно по субботам и постоянно создают неудобства жителям и предпринимателям, отметили в МВД. Кроме того, из-за скоплений граждан повышаются эпидемиологические риски.

С 15 октября в Италии ужесточены эпидемиологические нормы: граждане, у которых нет «антикоронавирусного» сертификата, не могут ходить на работу. Получить этот документ могут привитые, переболевшие и сохранившие антитела или сдавшие тест с отрицательным результатом. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. Часть граждан считает это нарушением конституционного права на работу.