, 20:51 — REGNUM В североитальянском регионе Ломбардия (Милан) с 10 ноября третьи прививки от коронавируса будут делать не только в больницах, но и в аптеках, всем желающим, передают местные СМИ во вторник, 9 ноября.

Будет использоваться вакцина Pfizer. Первыми будут прививать граждан старше 60 лет и медиков.

По данным на 9 ноября, в Италии умерли 132 491 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 68 (днем ранее — на 38). Число подтвержденных носителей выросло на 6032 (днем ранее — на 4197). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 818 705 — более 8% населения страны. В настоящее время заражены 100 205 человек (на 1430 больше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали 45 192 310 человек, что составляет 75,03% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.