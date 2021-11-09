Москва, , 21:34 — REGNUM В Зюзинский суд Москвы поступил протокол об административном нарушении в отношении лейбла Rhymes Music. Об этом 9 ноября сообщает телеграм-канал Mash.

Моргенштерн в платье Цитата из видео на YouTube

По данным телеграм-канала, причиной иска стали выпущенные лейблом клипы на песни «Виски на завтрак» Моргенштерна и Hello Kitty Элджея. Компании грозит штраф в размере от 1 до 1,5 млн рублей по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ («Пропаганда наркотиков с использованием интернета»).

Ранее Моргенштерна оштрафовали за пропаганду наркотиков в клипах на песни «Розовое вино-2» и Family. Рэпер выплатил 100 тыс. рублей.

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