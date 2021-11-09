Мурманск, 9 ноября, 2021, 20:48 — ИА Регнум. Еще три проекта, которые будут реализованы в Мурманской области, получили статус резидентов Арктической зоны РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Pixabay.com Инвестиции

Компания «Партнер» построит предприятие розничной торговли в Мурманске. Инвестиции составят 20 миллионов рублей. ИП Трофимов А.А. планирует строительство и модернизацию складов в Мурманске и Мончегорске. Инвестиции по проекту: 24 миллиона рублей.

Суть проекта компании «ДЦ Арктика2» — строительство трёх центров обработки данных, оснащенных высокотехнологичными программно-аппаратными комплексами для оказания услуг по предоставлению вычислительной мощности заказчикам. Инвестор вложит в проект 2,2 миллиарда рублей и создаст 180 новых рабочих мест.

«В Мурманской области статус резидента АЗ РФ получили уже 88 проектов на общую сумму инвестиций 132,7 миллиарда рублей. Реализация проектов предусматривает создание 3909 новых рабочих мест», — отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Как сообщало ИА REGNUM, статус резидентов Арктики получил уже 251 проект Объем заявленных инвестиций — более 319 млрд рублей.