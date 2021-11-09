В Мурманской области число резидентов Арктики выросло до 88
Мурманск, 9 ноября, 2021, 20:48 — ИА Регнум. Еще три проекта, которые будут реализованы в Мурманской области, получили статус резидентов Арктической зоны РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.
Компания «Партнер» построит предприятие розничной торговли в Мурманске. Инвестиции составят 20 миллионов рублей. ИП Трофимов А.А. планирует строительство и модернизацию складов в Мурманске и Мончегорске. Инвестиции по проекту: 24 миллиона рублей.
Суть проекта компании «ДЦ Арктика2» — строительство трёх центров обработки данных, оснащенных высокотехнологичными программно-аппаратными комплексами для оказания услуг по предоставлению вычислительной мощности заказчикам. Инвестор вложит в проект 2,2 миллиарда рублей и создаст 180 новых рабочих мест.
Как сообщало ИА REGNUM, статус резидентов Арктики получил уже 251 проект Объем заявленных инвестиций — более 319 млрд рублей.