Сараево, 9 ноября, 2021, 22:45 — ИА Регнум. Член президиума Боснии и Герцеговины от хорватов Желько Комшич 9 ноября прервал интервью сербскому телеканалу «ТВ Танюг» из-за отказа корреспондента канала квалифицировать события в Сребренице в 1995 году как геноцид.

Predsjednistvobih.ba Желько Комшич

Инцидент произошел после того, как корреспондент попросил Комшича прокомментировать возвращение дейтонских полномочий Республике Сербской.

«О чем мы говорим? К чему это ведет? К тому, что он (член президиума БиГ от сербов Милорад Додик — ИА REGNUM) сформирует опять армию Республики Сербской, которая продолжит традиции той армии Республики Сербской, которая совершила геноцид в Сребренице», — процитировал телеканал РТС слова Комшича.

Корреспондент ответил, что «преступления совершались с обеих сторон», на что Комшич заявил, что по поводу преступлений сербской стороны есть соответствующие решения Международного трибунала по бывшей Югославии в Гааге. Когда корреспондент сказал, что он с этими решениями не согласен, но это его личное мнение и оно в данном случае не имеет значения, Комшич отказался продолжать интервью и покинул помещение, пожелав корреспонденту приятного времяпровождения в Сараево.

Напомним, что ранее Республика Сербская заявила о намерении вернуть себе все полномочия, которые ей гарантирует Дейтонское мирное соглашение, подписанное в 1995 году и которые позже были у нее отняты решениями верховных представителей международного сообщества в БиГ. В том числе Республика Сербская намерена отозвать согласие на формирование единой армии БиГ.