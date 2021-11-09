Москва, , 22:30 — REGNUM Посол Украины Андрей Мельник своими заявлениями пытается заретушировать тот факт, что он был успешным дипломатом во времена Виктора Януковича и возглавлял целый департамент. Об этом 9 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

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«В случае с Андреем Мельником есть еще элемент некоей стыдливости», — заявил эксперт.

«Он всеми силами пытается загладить перед нынешней властью «прошлые грехи», — пояснил Борисов.

«Своими нынешними выступлениями, как карьерный дипломат и дипломированный карьерист, он хочет, чтобы все забыли, что во время правления ненавистного Януковича с 2010 по 2014 год он был начальником третьего территориального департамента МИД Украины», — отметил политолог.

«О том, что его выступления в стиле Остапа Бендера приносят плоды, говорит тот факт, что он в августе 2020 года указом президента Украины стал кавалером ордена «За заслуги» II степени», — заключил Борисов.

Напомним, что посол Украины в Германии Андрей Мельник 4 ноября выступил в немецких СМИ с интервью, в котором заявил, что Украина станет полноправным членом НАТО в ближайшие десять лет.