Лондон, 9 ноября, 2021, 21:33 — ИА Регнум. Американская журналистка Опра Уинфри удалила интервью с принцем Гарри и его женой Меган Маркл на своём YouTube-канале. Об этом 9 ноября пишет издание «Федеральное агентство новостей».

Опра Уинфри

Как отмечает издание, Опра удалила ролик без предупреждения и какой-либо огласки. Пользователи Сети и эксперты по британской королевской семье предполагают, что журналистка опасается негативных комментариев в свою сторону, если выяснится, что именно интервью стало причиной ухудшения здоровья королевы Елизаветы II.

Ранее Елизавета II отказалась от участия в климатическом саммите COP26 в Глазго (Великобритания). Причиной стала рекомендация врачей в связи с состоянием здоровья монарха.