Москва, 9 ноября, 2021, 22:25 — ИА Регнум. Посол Украины в Германии Андрей Мельник вовсе не глуп и пытается выставить себя перед руководством Украины сильным лоббистом её движения в НАТО. Об этом 9 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.

Heinrich-Böll-Stiftung Андрей Мельник

«На самом деле Мельник, конечно, не так глуп, как кажется», — заявил эксперт.

«Он блефует, но блефует сознательно» , — считает Борисов.

«Перед киевским руководством он всеми силами пытается представить себя как сильный лоббист с превосходными связями на Западе. Как боец, который обеспечивает, как никто другой, продвижение страны в НАТО. Он всем видом показывает Зеленскому: вот, смотри, меня цитируют ведущие немецкие СМИ, я в авторитете, мое слово имеет вес на Западе», — сказал Борисов.

Напомним, что 4 ноября текущего года посол Украины в Германии в интервью немецким СМИ заявил, что Украину примут в состав НАТО в течение ближайших десяти лет.